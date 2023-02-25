Победная бутылка: какую шпаргалку получил Трубин перед серией пенальти с Ренном в ЛЕ

Донецкий Шахтер продолжил свой путь в Лиге Европы. В двух матчах 1/16 финала "горняки" прошли французский Ренн.

Если первая встреча в Варшаве закончилась победой Шахтера 2:1, то в ответном матче "горняки" минимально проиграли в основное время 1:0. Игра была переведена в дополнительные тайма, где французы во второй раз забили Анатолию Трубину и отличились в своих владениях.

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Следовал за подсказками

Судьбу путевки в 1/8 финала Лиги Европы определяли в серии пенальти, где точнее были "горняки". Только Валерий Бондарь и Даниил Сикан не реализовали свои 11-метровые удары. Защитник не попал в ворота, а нападающий мощно попал в перекладину.

Французы же трижды не забили, а все из-за сейв Трубина. Анатолий парировал три 11-метровых удара соперника и стал героем поединка. Хотя по ходу матча голкипер Шахтера неоднократно спасал украинский клуб от пропущенных голов.

Шахтер победил в серии пенальти 2:3 и пробился в следующий раунд Лиги Европы.

24 февраля на жеребьевке определился соперник "горняков" в 1/8 финала Лиги Европы. В следующем раунде Шахтер сыграет против Фейенорда.

После победного матча в соцсетях появилось фото с оригинальной шпаргалкой для Трубина. У Анатолия была обычная бутылка с водой, где на обертке были написаны имена трех футболистов Ренна, пробивающих в правый угол – Амин Гуири, Жереми Доку и Биргер Меллинг. С ударами двух последних украинский голкипер справился.



Шпаргалка Анатолия Трубина / Фото с твиттера Шахтера