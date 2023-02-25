Якщо перша зустріч у Варшаві закінчилась перемогою Шахтаря 2:1 то у матчі-відповіді "гірники" мінімально програли в основний час 1:0. Гра була переведена у додаткові тайми, де французи вдруге забили Анатолію Трубіну та відзначились у свої володіння.

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Слідував за підказками

Доля путівки в 1/8 фіналу Ліги Європи визначали у серії пенальті, де точнішими були "гірники". Лише Валерій Бондар та Данило Сікан не реалізували свої 11-метрові удари. Захисник не влучив у ворота, а нападник потужно поцілив у поперечину.

Натомість французи тричі не забили, а все через сейви Трубіна. Анатолій парирував три 11-метрові удари суперника та став героєм поєдинку. Хоча по ходу матчу голкіпер Шахтаря неодноразово рятував український клуб від пропущених голів.

Шахтар переміг у серії пенальті 2:3 та пробився у наступний раунд Ліги Європи.

Цікаво! 24 лютого на жеребкуванні визначився суперник "гірників" в 1/8 фіналу Ліги Європи. У наступному раунді Шахтар зіграє проти Феєнорда.

Після переможного матчу у соцмережах з'явилось фото з оригінальною шпаргалкою для Трубіна. В Анатолія була звичайна пляшка з водою, де на обгортці було написано імена трьох футболістів Ренна, які пробивають у правий кут – Амін Гуїрі, Жеремі Доку та Біргер Мелінг. З ударами двох останніх український голкіпер впорався.



Шпаргалка Анатолія Трубіна / Фото з твітеру Шахтаря