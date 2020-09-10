Бывший вратарь киевского "Динамо", а ныне помощник главного тренера сборной Украины Александр Шовковский увеличил значительное количество обитателей своего зоопарка на дому.

Теперь в нем появился лев. Соответствующую фотографию СаШо опубликовал в собственном инстаграме.

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"Подобрали кошечку. 2,5 месяца. Пенелопой назвали. Характер плохой. Накормили. Напоили. Спать уложили. Сами побоялись спать! Думаем, как жить дальше?! Еж решил не просыпаться пока. Попугай горлопанил во всю. Кошка не разговаривает. Одним рыбам все равно", – написал Шовковский.

Кроме львенка, дома у Шовковского живут кошка, попугай Шико, ящерица, многочисленные рыбки и ежик.

Карьера Александра Шовковского