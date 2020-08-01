Легенда "Динамо" Шовковский показал экзотического домашнего любимца: видео
45-летний член тренерского штаба сборной Украины Александр Шовковский продемонстрировал своего домашнего любимца – белого ежа.
Видео с любимцем Шовковский выставил в Instagram.
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"Утро доброе, совсем не пушистое, но нееежное...", – написал Шовковский, комментируя фото и видео с ежом.
Карьера Александра Шовковского
- Шовковский всю карьеру провел в киевском "Динамо", с которым 14 раз становился чемпионом Украины. Всего в активе бывшего капитана "Динамо" 35 трофеев.
- Александр объявил о завершении карьеры в декабре 2016 года.
- Последний матч Шовковского за "Динамо" был против "Зари" в чемпионате Украины.