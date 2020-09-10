Колишній воротар київського "Динамо", а нині помічник головного тренера збірної України Олександр Шовковський збільшив значну кількість мешканців свого зоопарку на дому.

Тепер в ньому з'явився лев. Відповідну світлину СаШо опублікував у власному інстаграмі.

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"Підібрали кішечку. 2,5 місяці. Пенелопою назвали. Характер поганий. Нагодували. Напоїли. Спати поклали. Самі побоялися спати! Думаємо, як жити далі?! Їжак вирішив не прокидатися поки. Папуга горлопанив на всю. Кішка не розмовляє. Одним рибам все одно", – написав Шовковський.

Окрім левеняти, вдома у Шовковського мешкають кішка, папуга Шико, ящірка, численні рибки та їжачок.

Кар'єра Олександра Шовковського