Шовковский вернулся в сборную Украины
Источник:"Профутбол"
Новый наставник сборной Украины Александр Петраков практически завершил формировать свой тренерский штаб. Петраков объявил о возвращении в сборную Украины Александра Шовковского.
Тренерский штаб Петракова
46-летний Шовковский длительное время работал в тренерском штабе Андрея Шевченко. И когда последний объявил, что покидает команду, Шовковский также заявил, что покидает сборную.
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Петраков заявил, что полностью сформировал свой тренерский штаб, в который вошел Шовковский. Вместе с тем, наставник "сине-желтых" сообщил об одном вакантном месте.
Уже сформировал тренерский штаб полностью. Те, с кем я работал, плюс Александр Шовковский. Еще одно место у меня осталось. Буду думать, время есть,
– сказал Петраков.
Заметим, что до сих пор штаб Петракова не был официально представлен. На сайте УАФ информации о новом штабе "сине-желтых" нет.
Скриншот сайта УАФ
По информации СМИ, в тренерский штаб Петракова вошел Андрей Анненков из одесского Черноморца.
Сообщалось, что тренером вратарей может стать Вячеслав Кернозенко, специалистами по физподготовке – Вячеслав Руженцев и Иван Баштовой.
- 64-летний Петраков возглавил сборную Украины 18 августа. Тренер принял команду после того, как Андрей Шевченко 1 августа объявил, что у него закончился контракт с УАФ.
- Первый матч во главе сборной Украины Петраков проведет 1 сентября на выезде против Казахстана. 4 сентября "сине-желтых" ждет встреча в Киеве с чемпионами мира французами.