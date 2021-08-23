Шовковский вернулся в сборную Украины

Новый наставник сборной Украины Александр Петраков практически завершил формировать свой тренерский штаб. Петраков объявил о возвращении в сборную Украины Александра Шовковского.

Тренерский штаб Петракова

46-летний Шовковский длительное время работал в тренерском штабе Андрея Шевченко. И когда последний объявил, что покидает команду, Шовковский также заявил, что покидает сборную.

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Петраков заявил, что полностью сформировал свой тренерский штаб, в который вошел Шовковский. Вместе с тем, наставник "сине-желтых" сообщил об одном вакантном месте.

Уже сформировал тренерский штаб полностью. Те, с кем я работал, плюс Александр Шовковский. Еще одно место у меня осталось. Буду думать, время есть,

– сказал Петраков.

Заметим, что до сих пор штаб Петракова не был официально представлен. На сайте УАФ информации о новом штабе "сине-желтых" нет.



Скриншот сайта УАФ

По информации СМИ, в тренерский штаб Петракова вошел Андрей Анненков из одесского Черноморца.

Сообщалось, что тренером вратарей может стать Вячеслав Кернозенко, специалистами по физподготовке – Вячеслав Руженцев и Иван Баштовой.