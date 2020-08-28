Помощник Андрей Шевченко в сборной Украины Александр Шовковский принял решение пойти в политику. Наставник сборной Украины впервые прокомментировал решение своего помощника.

Шевченко сказал, что не знал о решении Шовковского пойти в политику. Об этом сообщает Tribuna.com со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола (УАФ).

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"Впервые слышу. Серьезно", - прокомментировал Шевченко решение Шовковского пойти в политику.

Что известно о решении Шовковского

Бывший вратарь "Динамо" и сборной Украины будет баллотироваться в Киевский городской совет от партии "УДАР".

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время предвыборного съезда партии. Шовковский записал видеообращение, которое было показано на съезде партии.

Выборы состоятся 25 октября 2020 года.

Пока не известно, останется ли Шовковский в сборной Украины. Если Шовковский попадет в Киевский городской совет, то будет работать на общественных началах.

Это означает, что легендарный вратарь сможет законно совмещать работу депутата и тренера в сборной Украины.

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Что известно о Шовковском?

Выдающийся вратарь в истории "Динамо" и сборной Украины. Шовковский всю карьеру провел в "Динамо" – с 1993 по 2016 год.

В активе Шовковского ряд украинских рекордов: по количеству матчей во всех турнирах, по количеству матчей в чемпионате Украины по количеству матчей в истории "Динамо" по количеству матчей в Лиге чемпионов.

45 – летний Шовковский – единственный вратарь, который не пропустил ни одного гола в серии пенальти на чемпионатах мира. Александр не пропустил ни одного гола в 1/8 финала ЧМ-2006 против Швейцарии.

С сентября 2018 года Шовковский входит в тренерский штаб сборной Украины.