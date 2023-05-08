Вернул команде победы: Шовковский не раскрывает секрет своей судьбы во главе Динамо

Киевское Динамо одержало третью победу подряд под руководством Александра Шовковского. Наставник заменяет Мирча Луческу, пока румын восстанавливается от операции.

1 мая Мирчу Луческу перенес операцию на эндопротезировании. Уже на следующий день "Мистер" делал свои первые шаги по палате, но командой может управлять только в телефонном режиме. Физически футболисты работают под руководством его помощника Александра Шовковского, которому помогает Олег Гусев.

Интересно Сравнили со стилем игры легенды Шахтера: ультрас Динамо выдвинул претензии к футболистам

Оба бывших футболиста Динамо, потому хорошо знакомы со стилем игры киевлян. Начало СаШо во главе тренерского мостика "бело-синих" приятно удивляет. В трех матчах команда завоевала максимальные 9 очков, а то есть три победы.

Сначала киевляне обыграли Металлист (1:3) да Ворсклу (1:2), а 8 мая минимально обыграли Кривбасс 0:1. Единственный и победный гол забил защитник Денис Попов.

Шовковский: В моей жизни есть две команды – Динамо Киев и сборная Украины

На послематчевой пресс-конференции Шовковский прокомментировал свое будущее в киевском клубе. Также СаШо рассказал, готов ли вернуться в штаб сборной Украины, когда ее возглавит новый главный тренер.

Бывший голкипер заверил, что сейчас его внимание сосредоточено исключительно на столичном клубе.

В моей жизни две команды – Динамо Киев и сборная Украины. Сейчас я у Динамо, мне интересно, как играет киевская команда. Безусловно, мы на контакте с Луческу. Есть руководство, которое будет решать все вопросы. Есть контрактные обязательства перед игроками и тренерами. Давайте вопрос по игре, а остальные вопросы оставим на потом,

– подчеркнул Шовковский.

Александр попросил не заглядывать в будущее.

"Сборная Украины? Если хотите рассмешить Бога, расскажите ему о своих планах. Я сейчас в Динамо, я полностью вовлечен в работу с Динамо. А что будет завтра, этого никто не знает. Давайте сперва мы победим в войне, а потом обо всем остальном будем думать", – добавил помощник Мирчи Луческу.

Напомним, что с 2018 по конец 2022 года работал в структуре сборной Украины. В январе 2023-го стал ассистентом "Мистера" в Динамо. 26 апреля того же года вынужденно из-за операции Луческу стал исполняющим обязанности главного тренера киевлян.

К слову. До конца сезона-2022/2023 в УПЛ Динамо оставалось сыграть 5 матчей: Черноморец, Александрия, Колос, Верес и Металлист 1925 года. После 25 туров киевляне идут на 4-м месте, имея в своем активе 50 баллов. До третьей звезды отставание в 5 очков. Превосходство над пятой Александрией составляет 12 пунктов.