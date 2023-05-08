Вернул команде победы: Шовковский не раскрывает секрет своей судьбы во главе Динамо
Источник:ютуб-канал Кривбасса
Киевское Динамо одержало третью победу подряд под руководством Александра Шовковского. Наставник заменяет Мирча Луческу, пока румын восстанавливается от операции.
1 мая Мирчу Луческу перенес операцию на эндопротезировании. Уже на следующий день "Мистер" делал свои первые шаги по палате, но командой может управлять только в телефонном режиме. Физически футболисты работают под руководством его помощника Александра Шовковского, которому помогает Олег Гусев.
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Оба бывших футболиста Динамо, потому хорошо знакомы со стилем игры киевлян. Начало СаШо во главе тренерского мостика "бело-синих" приятно удивляет. В трех матчах команда завоевала максимальные 9 очков, а то есть три победы.
Сначала киевляне обыграли Металлист (1:3) да Ворсклу (1:2), а 8 мая минимально обыграли Кривбасс 0:1. Единственный и победный гол забил защитник Денис Попов.
Шовковский: В моей жизни есть две команды – Динамо Киев и сборная Украины
На послематчевой пресс-конференции Шовковский прокомментировал свое будущее в киевском клубе. Также СаШо рассказал, готов ли вернуться в штаб сборной Украины, когда ее возглавит новый главный тренер.
Бывший голкипер заверил, что сейчас его внимание сосредоточено исключительно на столичном клубе.
В моей жизни две команды – Динамо Киев и сборная Украины. Сейчас я у Динамо, мне интересно, как играет киевская команда. Безусловно, мы на контакте с Луческу. Есть руководство, которое будет решать все вопросы. Есть контрактные обязательства перед игроками и тренерами. Давайте вопрос по игре, а остальные вопросы оставим на потом,
– подчеркнул Шовковский.
Александр попросил не заглядывать в будущее.
"Сборная Украины? Если хотите рассмешить Бога, расскажите ему о своих планах. Я сейчас в Динамо, я полностью вовлечен в работу с Динамо. А что будет завтра, этого никто не знает. Давайте сперва мы победим в войне, а потом обо всем остальном будем думать", – добавил помощник Мирчи Луческу.
Напомним, что с 2018 по конец 2022 года работал в структуре сборной Украины. В январе 2023-го стал ассистентом "Мистера" в Динамо. 26 апреля того же года вынужденно из-за операции Луческу стал исполняющим обязанности главного тренера киевлян.