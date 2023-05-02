Решение провести операцию в столице Украины было принято самим Мистером, чтобы показать свою преданность и поддержку украинскому народу. А также чтобы находиться рядом с командой и следить за ее тренировочным процессом, которым руководит его помощник Александр Шовковский и помогает ему Олег Гусев.

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Теперь ждет длительная реабилитация

Мирча Луческу успешно прооперировали. Теперь румынского специалиста будет ждать реабилитация после эндопротезирования, чтобы привыкнуть к новому искусственному суставу.

По информации Динамо, уже 1 мая тренер предпринимал первые шаги в палате.

Наставник находится в отличном настроении, хорошем настроении и уже рвется к работе. В понедельник он уже делал первые шаги по палате. Мирча Луческу передает привет команде и ее болельщикам,

– говорится на официальном сайте киевлян.

Напомним, что эндопротезирование Луческу пришлось сделать из-за коксартроза (износа и разрушения хрящевой ткани тазобедренного сустава), который приводил к боли в бедре и уменьшению подвижности.

Отметим, что операция должна была состояться быстрее сразу после украинского "классического" в УПЛ против Шахтера, закончившегося ничьей 1:1. Но была отложена. Луческу сначала провели замену коронарного стента, ведь наставник Динамо перенес два предынфарктных состояния – в 1992-м и 2009-м годах. После чего "Мистеру" нужно было восстановиться, а тогда хирурги могли начинать эндопротезирование.

Динамо под руководством Шовковского уже провело один матч. Киевляне обыграли харьковский Металлист со счётом 1:3. После 23 туров "бело-синие" идут на 4-м месте в УПЛ, имея в своем активе 44 балла. А это на 5 очков меньше, чем у третьей Заря, а преимущество над Александрией составляет 10 очков.

К слову. Луческу работает с Динамо с лета 2020 года, подписав контракт до конца июня 2024 года. Во главе команды провел уже 103 поединка. Привел столичный клуб к трем трофеям.