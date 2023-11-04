"Беру на себя ответственность с большим уважением": Шовковский отреагировал на назначение

Новоиспеченный исполняющий обязанности главного тренера Динамо Александр Шовковский отдал должное своему предшественнику Мирче Луческу. Также легендарный вратарь прокомментировал свое назначение.

После отставки Мирчи Луческу исполняющим обязанности главного тренера киевского Динамо был назначен Александр Шовковский. Новоиспеченный наставник "бело-синих" обратился к болельщикам, написав пост в своем Фейсбуке.

Читайте также: Недоразумение в прошлом: Шахтер трогательно попрощался с Луческу после его отставки

Шовковский отдал должное Луческу

"Друзья и поклонники футбола, многим из аас уже наверняка стало известно о том, что Мирча Луческу ушел в отставку с поста главного тренера Динамо и объявил о завершении своей карьеры. Он всегда был признанным специалистом и легендарным тренером, и я отдаю ему благодарность за все его достижения и вклад не только в украинский, но и в мировой футбол, но благодарю его за то, что он пригласил меня в свой тренерский штаб.

Сегодня мне выпала большая честь стать наставником пусть и с приставкой и.о. в роли главного тренера моей любимой команды. Также не могу не отметить, что это стало возможным благодаря доверию и поддержке президента клуба Игоря Суркиса. Я прекрасно понимаю, что это большая ответственность, которую я беру на себя с большим уважением.

Благодарю вас всех за вашу поддержку и веру в меня. Только Киев – только победа!”, – написал Шовковский.

Отметим, что Шовковский уже подменял Луческу в конце сезона 2022/2023, когда румынский тренер находился в больнице. В штабе легендарного вратаря киевлян будут работать Эмиль Карас, Олег Гусев и Михаил Михайлов.

. В статусе игрока Александр Шовковский провел за Динамо 653 матча, что является абсолютным рекордом в истории клуба.