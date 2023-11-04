Після відставки Мірчі Луческу виконувачем обов'язків головного тренера київського Динамо було призначено Олександра Шовковського. Новоспечений наставник "біло-синіх" звернувся до вболівальників, написавши пост у своєму Фейсбуку.

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Шовковський віддав належне Луческу

"Друзі та шанувальники футболу, багатьом з вас вже напевно стало відомо про те що Мірча Луческу пішов у відставку з посади головного тренера Динамо та оголосив про завершення своєї кар’єри. Він завжди був визнаним фахівцем та легендарним тренером, і я віддаю йому належну вдячність за всі його досягнення та внесок не тільки в український, а й у світовий футбол. Та особисто дякую йому за те що він запросив мене у свій тренерський штаб.

Сьогодні мені випала велика честь стати керманичем нехай і з приставкою в.о. у ролі головного тренера моєї улюбленої команди. Також не можу не зазначити, що це стало можливим завдяки довірі та підтримці президента клубу Ігоря Суркіса. Я чудово розумію, що це велика відповідальність, яку я беру на себе з великою повагою.

Дякую вам всім за вашу підтримку та віру в мене. Тільки Київ – тільки перемога!", – написав Шовковський.

Зазначимо, що Шовковський вже підміняв Луческу наприкінці сезону-2022/2023, коли румунський тренер перебував у лікарні. У штабі легендарного воротаря киян будуть працювати Еміль Карас, Олег Гусєв та Михайло Михайлов.

Цікаво. У статусі гравця Олександр Шовковський провів за Динамо 653 матчі, що є абсолютним рекордом в історію клубу.