Беларусь может потерять право принять матчи Чемпионата мира по хоккею, который состоится в 2021 году. В Международной федерации хоккея уже ищут страну, которая могла бы принять матчи.

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году должны были принять Беларусь и Латвия с 21 мая по 6 июня. Матчи были запланированы в Минске и Риге.

Но с начала массовых протестов в Беларуси, избиения протестующих, их задержания, а также убийства активистов, белорусы, а впоследствии и мировое сообщество начали обращаться к Международной федерации хоккея (IIHF) с просьбой забрать у Беларуси право проведения Чемпионата мира.

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В IIHF довольно долго противились этому, пытаясь показать свой нейтралитет. И уже 5 января руководитель IIHF Рене Фазель подтвердил, что они ищут запасной вариант для проведения Чемпионата мира 2021 года, сообщает DW.

По его словам, они ведут переговоры с представителями нескольких федераций. Но каких именно – не назвал.

Также Рене Фазель заявил, что перенос Чемпионата мира – это "большие финансовые трудности", а дополнительных сложностей добавляет то, что "ситуация с коронавирусом по всему миру остается сложной, а до старта турнира – мало времени".

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