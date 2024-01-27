17 февраля в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Билли Нельсон считает Усика аутсайдером

Своими ожиданиями от поединка поделился известный шотландский тренер Билли Нельсон. По его мнению, "Цыганский король" нокаутирует украинца в одном из заключительных раундов.

"Фьюри нокаутирует Усика. Это произойдет ближе к концу боя, потому что Александр очень умен. Но у Фьюри невероятный боксерский IQ.

Тайсон сократит дистанцию и не позволит Усику так легко избегать канатов, как это, к примеру, делал в течение 24 раундов Энтони Джошуа", – сказал Билли Нельсон.

Следует знать. Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21 поединка, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35-ти, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.