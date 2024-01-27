17 лютого в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Біллі Нельсон вважає Усика аутсайдером

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився відомий шотландський тренер Біллі Нельсон. На його думку, "Циганський король" нокаутує українця в одному із завершальних раундів.

"Ф’юрі нокаутує Усика. Це станеться ближче до кінця бою, тому що Олександр дуже розумний. Але у Ф’юрі неймовірний боксерський IQ.

Тайсон скоротить дистанцію і не дозволить Усику так легко уникати канатів, як це, наприклад, робив протягом 24 раундів Ентоні Джошуа", – сказав Біллі Нельсон.

Варто знати. Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.