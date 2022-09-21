Лига наций: Украина определилась с формой на игру против Шотландии
Источник:УАФ
Сборная Украины 21 сентября снова будет гостить на стадионе "Гэмпден Парк" в Глазго. Команда Александра Петракова встретится с Шотландией.
Формы в цветах украинского флага
В преддверии матча сборные определились с комплектами игровых форм, в которых футболисты выйдут на поле в Шотландии. Украина выбрала сыграть в желтом.
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Форма Украины против Шотландии / Фото Александра Гливинского
Шотландцы выбрали синие цвета формы.
Шотландия проведет игру в синем комплекте формы / Фото Александра Гливинского
Матч лиги наций Шотландия – Украина состоится 21 сентября в 21:45 по Киеву. Это будет вторая встреча между этими сборными за последние несколько месяцев. 1 июня 2022 года национальные команды встретились в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022. В этой встрече "сине-желтые" праздновали уверенную выездную победу со счетом 1:3.Обратите внимание! На сайте 24 канала будет доступна видео онлайн-трансляция матча Шотландия – Украина.
Ситуация в группе
- Украина до сих пор не знает вкуса поражений в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Подопечные Александра Петракова одержали две победы и однажды сыграли вничью. Сейчас у украинцев есть 7 очков.
- На один балл меньше у идущей второй Шотландии шесть пунктов.
- Ирландия с 4 очками занимает 3 место, а Армения имеет 3 балла и замыкает группу.