Швейцария почти в плей-офф Евро-2024: Шотландия отобрала очки у команды Мурата Якина

Подопечные Стива Кларка смогли немного поправить свои дела после разгромного поражения от немцев в первом туре. Впрочем шансы Шотландии на выход в 1/8 финала остаются небольшими.

Шотландия – Швейцария 1:1

Голы: Мактоминей, 13 – Шакири, 26.

В группе А на Евро-2024 завершились матчи второго тура. В первой встрече дня Германия без проблем переиграла Венгрию и оформила выход в плей-офф, пишет 24 Канал.

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Активный старт Шотландии

Вслед за Бундестим могла последовать Швейцария. Команда Мурата Якина противостояла шотландцам, которых в первом туре уничтожила Германия (5:1). Кроме того, "тартановая" армия потеряла защитника Портеуса, который был удален.

Шотландца в основе заменил Генли. Швейцарцы же выпустили с первых минут Ндойе и Шакири. Команде Стива Кларка обязательно надо было выигрывать, поэтому британцы более активно проводили первый тайм.

Это позволило шотландцам открыть счет. Как и в первом матче, за британцев это сделал соперник. После удара от Мактоминея под мяч неудачно подставился Шер. От защитника Ньюкасла мяч оказался в воротах.

Впрочем "нейтралы" тоже часто огрызались и заставляли Ганна вступать в игру. Кипер несколько раз спасал после ударов Видмера и Ндое. А вот супервыстрел от Шакири оказался для него сверхсложным!

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Швейцария удержала ничью

Шотландцы подарили Джердану мяч перед своей площадкой. Опытный вингер решил сразу пробить, попав в девятку ворот соперника.

После перерыва Шотландия продолжала быть более инициативной, однако соперник предлагал контригру и имел свои шансы на гол. В конце концов подопечных Якина ничья больше устраивала. Шотландцы же не нашли ресурсы, чтобы самостоятельно пробить Зоммера.

Команда Стива Кларка выходит на третье место в группе А и теперь должна во что бы то ни стало преодолевать Венгрию в последнем туре. Швейцария уже де-факто в плей-офф, даже в случае поражения от немцев ей трудно будет опуститься ниже второго места.

Видеообзор матча Шотландия – Швейцария