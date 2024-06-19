В первом поединке второго тура группы А Германия победила Венгрию со счетом 2:0. В другом матче встречались Шотландия и Швейцария, пишет 24 Канал.
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Первый гол в матче Шотландия – Швейцария
Счет в матче был открыт уже на 18-й минуте. Футболист сборной Швейцарии Фабиан Шер после рикошета отправил мяч в собственные ворота.
Видео автогола Шер
Ответ Швейцарии
"Красные крестоносцы" быстро восстановили паритет.Джердан Шакири воспользовался ошибкой соперника и пробил по воротам шотландцев.
Видео гола Шакири