В первом поединке второго тура группы А Германия победила Венгрию со счетом 2:0. В другом матче встречались Шотландия и Швейцария, пишет 24 Канал.

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Первый гол в матче Шотландия – Швейцария

Счет в матче был открыт уже на 18-й минуте. Футболист сборной Швейцарии Фабиан Шер после рикошета отправил мяч в собственные ворота.

Видео автогола Шер

Ответ Швейцарии

"Красные крестоносцы" быстро восстановили паритет.Джердан Шакири воспользовался ошибкой соперника и пробил по воротам шотландцев.

Видео гола Шакири