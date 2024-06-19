У першому поєдинку другого туру групи А Німеччина перемогла Угорщину з рахунком 2:0. В іншому матчі зустрічалися Шотландія та Швейцарія, пише 24 Канал.
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Перший гол у матчі Шотландія – Швейцарія
Рахунок у матчі був відкритий вже на 18-й хвилині. Футболіст збірної Швейцарії Фабіан Шер після рикошету відправив м'яч у власні ворота.
Відео автогола Шер
Відповідь Швейцарії
"Червоні хрестоносці" швидко відновили паритет. Джердан Шакірі скористався помилкою суперника та потужно пробив по воротах шотландців.
Відео голу Шакірі