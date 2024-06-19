В конце шестого игрового дня будут бороться национальные команды Шотландии и Швейцарии. Страны соревнуются в Группе "А" вместе с Германией и Венгрией, пишет 24 Канал.

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Шанс на реабилитацию для Шотландии

Шотландия и Швейцария готовятся ко второму матчу на Евро-2024.

Старт на чемпионате Европы для Шотландии был неудачным. Команда потерпела разгромное поражение от Германии (5:1) и заняла последнюю позицию в Группе "А".

Швейцарцы же, наоборот, начали турнир с уверенной победы над Венгрией. Матч закончился со счетом (1:3) и Швейцария заняла почетное второе место в группе. Лидером является Германия.

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Где смотреть матч

Поединок можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Просмотр будет доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Также будет опубликован результат матча с опасными моментами и голами встречи.

Отметим, что также часть поединков Евро-2024 по футболу будет транслировать Суспільне. Впрочем, матч Шотландия – Швейцария не попал в список матчей, который будет доступен на региональных каналах.