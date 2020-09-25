Поразки "Колосу" та "Десни" у Лізі Європи опустили Україну на 13-те місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Найближчий конкурент Шотландія випередила українців.

Дві поразки українських клубів негативно вплинули на таблицю коефіцієнтів УЄФА. У матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи "Десна" поступилась "Вольфсбургу", а "Колос" з Ковалівки не зумів переграти "Рієку". Обидва клуби принесли у таблицю для країни по 0,5 пунктів, інформує 24 канал.

До теми: Як зіграли українці у кваліфікації Ліги Європи: результати матчів

Невдалі виступи у єврокубках

Неприємні для України зміни відбулися в таблиці коефіцієнтів УЄФА після матчів 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи.

Найбільше серед українських клубів очок приніс "Шахтар" – 4, На другому місці київське "Динамо" – 2,5. Далі йдуть чернігівський клуб та команда з Ковалівки.

Шотландія, яка була найближчою конкуренткою України у таблиці, вистрибнула вище України на 0,025 бала. Все б нічого, якби не збільшилось відставання від Туреччини. До цього відставання між Україною та Туреччиною складало 0,300, а тепер 0,700 бала. А розрив від Австрії перевищив 2,000.

Важливо! Українським клубам, які залишились у єврокубках потрібно виступати без втрат, щоб підняти Україну назад на сходинку вище. 13-те місце дасть Україні можливість бути представленою у Лізі чемпіонів лише однією командою.



Таблиця коефіцієнтів рейтингу УЄФА / Фото Скрін Bert Kassies