Перед матчем соперников Украины

Евро-2020 будет историческим событием для Северной Македонии. Сборная этой страны дебютирует на чемпионате Европы. Для Австрии этот турнир станет уже третьим в истории. Команды дважды встречались в отборе на Евро. Сборные играли в одной группе, а в обоих матчах победу праздновали австрийские футболисты – 4:1 и 2:1.

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Австрия вышла в финальную часть соревнований со второго места. Македонцы же финишировали в этой же группе на третьем месте. Впереди себя они пропустили только польскую сборную во главе с Робертом Левандовски.

Немецкий наставник Франко Фода собрал очень боеспособную австрийскую команду. Даже только одна защита сборной стоит внимания футбольных фанатов. А вот Северная Македония – один из аутсайдеров группы. Хотя футболистам этой страны удавалось создавать сенсацию. Например, это случалось в матче против Германии, в котором немцы неожиданно уступили сопернику со счетом 1:2.

Матч Австрия – Северная Македония состоится 13 июня. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00.

Прогноз от Favbet

Букмекеры отдают предпочтение Австрии. На ее победу в стартовом для этих сборных матче Евро-2020 можно сделать ставку с коэффициентом 1,80. Северная Македония – андердог противостояния. Их победа – 5,40. Ничья в этом поединке оценена в 3,45.

Эксперты склоняются к тому, что обе команды не смогут порадовать своих болельщиков голами – 1,69.

Первая 45-минутка скорее всего завершится "сухими" нулями на табло или минимальной победой хозяев встречи – 2,52 и 2,91 соответственно.

Первыми счет в поединке откроют австрийские футболисты – 1,56. Относительно красных карточек, то их во встрече не будет. Больше всего шансов стать автором гола дают Калайджичу и Арнаутовичу. На обоих по 2,40.