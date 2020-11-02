Шокировал судей: украинский гимнаст Пахнюк придумал новые сложные элементы – видео
Украинскому спортсмену Петру Пахнюку удалось шокировать всех. На последних соревнованиях Кубка мира в венгерском городе Сомбатхей он представил два элемента, которые сам придумал.
О гимнасте сняли репортаж "Чрезвычайные новости".
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Элементы назовут в честь украинца
В упражнениях на брусьях гимнаст сам придумал и выполнил аж два новых элемента невероятной сложности. Пока никто даже не сумел их повторить.
Первый элемент – сальто вперед с плеч в плечи. Я его заявил в день квалификации. Подал соответствующее письмо, что я выполнил этот элемент. Президент технического комитета FIG его принял. После соревнований он увидел видео и утвердил. Такая же процедура была и во второй раз.
Я выполнил элемент сальто вперед с плеч в вис. И, опять же, президент технического комитета присвоил ему имя, потому что элемент был выполнен без ошибок. Его введут в таблицу, как новый элемент и запишут под моей фамилией,
– рассказал Пахнюк в комментарии Xsport.
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