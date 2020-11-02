Українському спортсмену Петру Пахнюку вдалося шокувати всіх. На останніх змаганнях Кубка світу в угорському місті Сомбатхей він представив два елементи, які сам вигадав.

Про гімнаста зняли репортаж "Надзвичайні новини".

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Елементи назвуть на честь українця

У вправах на брусах гімнаст сам придумав і виконав аж два нові елементи неймовірну складність. Поки ніхто навіть не зумів їх повторити.

Перший елемент – сальто вперед з плечей в плечі. Я його заявив в день кваліфікації. Подав відповідний лист, що я виконав цей елемент. Президент технічного комітету FIG його прийняв. Після змагань він побачив відео і затвердив. Така ж процедура була і вдруге.



Я виконав елемент сальто вперед з плечей у вис. І, знову ж таки, президент технічного комітету присвоїв йому ім'я, тому що елемент був виконаний без помилок. Його введуть в таблицю, як новий елемент і запишуть під моїм прізвищем,

– розповів Пахнюк у коментарі Xsport.