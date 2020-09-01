31 августа в возрасте 95 лет скончалась знаменитая олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Нина Бочарова.

Об этом сообщает НОК Украины.

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Что известно о Нине Бочаровой

На летних Играх 1952 года Бочарова стала первой украинкой, которая завоевала олимпийские медали. Причем в Хельсинки она пять раз поднималась на пьедестал, взяв два "золота" и три "серебра".

В 1948 году легендарная гимнастка закончила Киевский институт физической культуры. Уже в следующем году Бочарова стала абсолютной чемпионкой СССР, а в 1952-м на XV Летних Олимпийских играх в Хельсинки произвела настоящий фурор.

Также уроженка села Супруновка, что в Полтавской области, придумала упражнение, которое до нее никто в мире не выполнял, – поперечный шпагат на брусьях.

После завершения карьеры Нина Антоновна работала тренером в спортивных обществах "Будивельник" (Москва), "Авангард" (Киев) и "Спартак" (Киев). С 1979 года находилась на пенсии.