Шокировал соперника: украинец сделал хет-трик за 10 минут, выйдя на замену – видео
Украинский полузащитник "Шерифа" Андрей Близниченко ярко вышел на замену в матче 16-го тура чемпионата Молдовы.
26-летний украинец появился на поле на 61-й минуте поединка против "Флорешти" и смог записать на свой счет хет-трик через 15 минут после выхода на поле, пишет 24 канал.
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Смотрите видео хет-трика Близниченко
- После этого тура "Шериф" уверенно возглавляет таблицу, имея в своем активе 15 побед и 45 очков, а также одну игру в запасе.
- В текущем розыгрыше чемпионата Молдовы Близниченко отметился шестью голами в восьми играх.