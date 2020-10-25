Украинский полузащитник "Шерифа" Андрей Близниченко ярко вышел на замену в матче 16-го тура чемпионата Молдовы.

26-летний украинец появился на поле на 61-й минуте поединка против "Флорешти" и смог записать на свой счет хет-трик через 15 минут после выхода на поле, пишет 24 канал.

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Смотрите видео хет-трика Близниченко