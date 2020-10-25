Шокував суперника: українець зробив хет-трик за 10 хвилин, вийшовши на заміну – відео
Український півзахисник "Шерифу" Андрій Близниченко яскраво вийшов на заміну в матчі 16-го туру чемпіонату Молдови.
26-річний українець з'явився на полі на 61-й хвилині поєдинку проти "Флорешти" і зміг записати на свій рахунок хет-трик через 15 хвилин після виходу на поле, пише 24 канал.
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Дивіться відео хет-трику Близниченка
- Після цього туру "Шериф" упевнено очолює таблицю, маючи в своєму активі 15 перемог і 45 очок, а також одну гру в запасі.
- У поточному розіграші чемпіонату Молдови Близниченко відзначився шістьма голами в восьми іграх.
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