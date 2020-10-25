Український півзахисник "Шерифу" Андрій Близниченко яскраво вийшов на заміну в матчі 16-го туру чемпіонату Молдови.

26-річний українець з'явився на полі на 61-й хвилині поєдинку проти "Флорешти" і зміг записати на свій рахунок хет-трик через 15 хвилин після виходу на поле, пише 24 канал.

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Дивіться відео хет-трику Близниченка