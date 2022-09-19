Позор на глазах у мамы: футболист получил удаление через 20 секунд после выхода на поле – видео

Японский футболист Шоя Накадзима запомнит свой первый матч на домашнем стадионе за турецкий Антальяспор. Запомнят это и его родные, прибывшие из Японии, чтобы вживую увидеть его игру.

Накадзима только 8 сентября стал игроком турецкого Антальяспора. И 11 сентября вышел на замену в матче против Кайсериспора. А 18 сентября у него прошел дебют на домашнем стадионе клуба. И на этот матч прибыла его родня из Японии.

Вот так Защитник получил красную карточку уже на 9 секунде матча – это рекорд: видео

Вот только этот матч для японского полузащитника не удался. Он вышел на смену на 58-й минуте. И за 20 секунд пребывания на поле успел сфолить против соперника. Арбитр сначала показал ему желтую карточку. Но после просмотра VAR изменил свое мнение, удалив игрока с поля.

Операторы матча неоднократно показали родню футболиста на трибунах. Его мама от стыда не знала куда деваться.

Стоит отметить, что удаление Накадзими в этом матче стало третьим. До этого уже на седьмой минуте его одноклубник получил удаление. А на 39-й минуте красную карточку получил и украинец Ярослав Ракицкий, выступающий за Аданадемиспор. При этом это изъятие стало для защитника вторым за пять матчей.