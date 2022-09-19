Удаление произошло в матче чемпионата Франции между Ниццей и Анже. Гости развели мяч из центра поля, сразу перейдя в атаку. Абдала Сима получил пас на ход среди защитников. И тогда сбил его Тодибо.

Стоит увидеть Показал, как не следует играть: украинский голкипер курьезно ошибся в 1/4 финала ЧМ-2022 – видео

Игра защитника не была грубой. Но арбитр решил, что это фол последней надежды. Ведь Сима мог выходить один на один на ворота соперников. Потому и показал красную карточку Тодибо. Это была 9 секунда игры.

Статистический портал Opta утверждает, что это минимум рекорд чемпионата Франции, с тех пор как там ведут статистику (сезон 2006/2007).

Также есть данные, что в свое время на 9 секунде матча красную карточку получал аргентинский защитник Фернандо Тобио, выступавший за Росарио Сентраль. В 2017 году он получил красную куртку в матче против Годой Крус.

О том, что кто-то получал красную карточку в официальном матче быстрее, чем на 9 секунде, пока неизвестно.

Видеообзор матча Ницца - Анже с удалением на 9 секунде