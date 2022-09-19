Накадзіма лише 8 вересня став гравцем турецького Антальяспора. І 11 вересня вийшов на заміну у матчі проти Кайсеріспора. А 18 вересня в нього відбувся дебют на домашньому стадіоні клубу. І на цей матч прибула його рідня з Японії.

Оце так Захисник отримав червону картку вже на 9 секунді матчу – це рекорд: відео

От тільки цей матч для японського півзахисника не вдався. Він вийшов на заміну на 58-й хвилині. І за 20 секунд перебування на полі встиг сфолити проти суперника. Арбітр спочатку показав йому жовту картку. Але після перегляду VAR змінив свою думку, вилучивши гравця з поля.

Оператори матчу неодноразово показали рідню футболіста на трибунах. Його мама від сорому не знала куди подітися.

Варто відзначити, що вилучення Накадзіми в цьому матчі стало третім. До цього вже на сьомій хвилині його одноклубник отримав вилучення. А на 39-й хвилині червону картку отримав і українець Ярослав Ракіцький, який виступає за Аданадеміспор. При цьому це вилучення стало для захисника другим за п'ять матчів.