Шкурин будет сидеть долго на скамье, – Хацкевич "нарисовал" перспективы нападающего в Динамо
Источник:ютуб Миля
Бывший наставник Динамо Александр Хацкевич прокомментировал перспективы своего земляка Ильи Шкурина в Киеве. Тренер считает, что футболист не будет получать много практики в составе чемпиона Украины.
"Я считаю, что футболиста должен брать тренер"
Такие себе перспективы нарисовал Александр Хацкевич своему земляку из Беларуси. По его мнению, Илья Шкурин не сможет получить место в основе команды.
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Шкурин – в Динамо, но на каких ролях? Сколько там нападавших? Я считаю, что футболиста должен брать тренер. Если не главный тренер взял этого футболиста, то, я думаю, что Шкурин будет сидеть долго,
– сказал Хацкевич.
Белорусский специалист догадывается, что главный тренер киевлян Мирча Луческу не хотел брать в команду Шкурина.
"Я так знаю. Ни один из журналистов, которые находятся рядом с командой, они этого не скажут. Луческу, наверное, не хотел этого футболиста. Если его не хочет Мирча, то он играть не будет", – заявил Хацкевич.
- Шкурин перешел в Динамо на правах аренды до конца июня 2022 года. Однако в сделке есть право выкупа. Контракт нападающего принадлежит московскому ЦСКА и истекает 30 июня 2024 года.
- На сборах футболист хорошо зарекомендовал себя в составе "бело-синих".
- 22-летний форвард еще не сыграл ни одного официального матча за Динамо.