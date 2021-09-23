Шипами разбил голову: Исмаили извинился перед Матвиенко – фото

Легионер Шахтера Исмаили нанес травмы своему партнеру по команде Николаю Матвиенко. Бразилец публично извинился перед другом после триумфа в Суперкубке Украины.

Исмаили: Извини, брат

Уже в первом тайме украинского дерби появилась кровь. Исмаили опасно пошел прямой ногой в борьбе против соперника. Бразилец сыграл не в мяч, а в голову партнера по команде.

Смотрите также На глазах расстроенных динамовцев: награждение Шахтера в Суперкубке Украины – видео

Защитник Шахтера Николай Матвиенко пострадал после опасной игры Исмаили. В итоге – разбитая голова. Клубные медики долго оказывали помощь Матвиенко. Николай с перевязанной головой продолжил игру.

В течение первого тайма футболист "горняков" вынужденно несколько раз покидал поле из-за крови, которая выступала через повязку на лицо игрока.

После матча, в котором Шахтер праздновал победу, Исмаили выложил на своей странице в инстаграме фото с Матвиенко. Футболисты держали выигранный трофей. Бразилец решил публично извиниться перед другом и партнером по команде. Исмаили коротко подписал фотографию: "Извини, брат".



Матвиенко и Исмаили с Суперкубком Украины / Фото из instagram.com/ismaily_31