Триумф "горняков" в Киеве
Шахтер благодаря дублю Лассины Траоре и голу Алана Патрика одолел динамовцев в Киеве на НСК "Олимпийский". Матч запомнился эмоциями футболистов и кровавой травмой головы Николая Матвиенко, которую ему нанес его же партнер по команде Исмаили.
Как это было Шахтер в горячем матче разгромил Динамо и выиграл Суперкубок Украины: видео
После финального свистка ни один из футболистов клуба из Донецка не сдерживал эмоций радости. Наставник Шахтера в объятиях лидера команды Степаненко встретил свисток главного арбитра. А первыми кубок над головой подняли сразу два футболиста – голкипер Андрей Пятов и Тарас Степаненко.
"Горняки" неожиданно разгромили Динамо в Суперкубке Украины. Для итальянского специалиста Роберто Де Дзерби это первым большой триумф на тренерском мостике дончан. А лучшим игроком матча стал легионер Шахтера Лассина Траоре, который забил два гола "бело-синим".
Церемония награждения: смотрите видео