Триумф "горняков" в Киеве

Шахтер благодаря дублю Лассины Траоре и голу Алана Патрика одолел динамовцев в Киеве на НСК "Олимпийский". Матч запомнился эмоциями футболистов и кровавой травмой головы Николая Матвиенко, которую ему нанес его же партнер по команде Исмаили.

Как это было Шахтер в горячем матче разгромил Динамо и выиграл Суперкубок Украины: видео

После финального свистка ни один из футболистов клуба из Донецка не сдерживал эмоций радости. Наставник Шахтера в объятиях лидера команды Степаненко встретил свисток главного арбитра. А первыми кубок над головой подняли сразу два футболиста – голкипер Андрей Пятов и Тарас Степаненко.

"Горняки" неожиданно разгромили Динамо в Суперкубке Украины. Для итальянского специалиста Роберто Де Дзерби это первым большой триумф на тренерском мостике дончан. А лучшим игроком матча стал легионер Шахтера Лассина Траоре, который забил два гола "бело-синим".

Для донецкого клуба это уже 9 победа в Суперкубке страны. Шахтер сумел сравняться по этому показателю с киевлянами.

Церемония награждения: смотрите видео