Ісмаїлі: Вибач, брате

Вже у першому таймі українського дербі з'явилась кров. Ісмаїлі небезпечно пішов прямою ногою у боротьбі проти суперника. Бразилець зіграв не в м'яч, а в голову партнера по команді.

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Захисник Шахтаря Микола Матвієнко постраждав після небезпечної гри Ісмаїлі. У підсумку – розбита голова. Клубні медики довго надавали допомогу Матвієнку. Микола з перев'язаною головою продовжив гру.

Протягом першого тайму футболіст "гірників" вимушено декілька разів покидав поле через кров, яка виступала через пов'язку на обличчя гравця.

Після матчу, у якому Шахтар святкував перемогу, Ісмаїлі виклав на своїй сторінці в інстаграмі фото з Матвієнком. Футболісти тримали виграний трофей. Бразилець вирішив публічно вибачитись перед другом та партнером по команді. Ісмаїлі коротко підписав світлину: "Вибач, брате".



Матвієнко та Ісмаїлі з Суперкубком України / Фото з instagram.com/ismaily_31