Шипами между ног: футболист Динамо едва не травмировал соперника – видео

Защитник клуба ПАОК Сидклей, арендованный у киевского Динамо, в матче Суперлиги Греции против Астераса (1:0) нанес сопернику серьезную травму.

На 15-й минуте игры бразилец после подката соперника наступил шипами на ногу оппоненту.

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Арбитр не заметил, что Сидклей наступил на ногу сопернику, и зафиксировал нарушение правил именно со стороны игрока Астераса.

Что известно о Сидклее в ПАОКе

В конце августа Динамо официально отдало в аренду Сидклея в ПАОК. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2021/2022.

Сидклей перешел в Динамо в июле 2018 года из Атлетико Паранаэнсе. С тех пор, за три сезона, Сидклей не смог стать основным игроком Динамо. В минувшем сезоне он провел в чемпионате Украины 6 матчей, выходя на замену (всего 53 минуты) и забил два мяча.

А в нынешнем его активе 28 минут в матче с Минаем и выход на замену уже в компенсированное время в игре с Ингульцом.

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