В Динамо решили выставить не всех игроков, которые будут представлены в FIFA 22, а показать рейтинг только 11 лучших из них.
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Самый высокий рейтинг получил Виктор Цыганков – 80. У игрока скорость на уровне 85, а дриблинг – 80. Относительно удара, то у Цыганкова он на уровне 73. Это лучший показатель из всех представленных игроков.
Рейтинг игроков Динамо в FIFA 22
- Виктор Цыганков – 80
- Беньямин Вербичи – 77
- Виталий Буяльский – 76
- Николай Шапаренко – 76
- Виталий Миколенко – 76
- Сергей Сидорчук – 75
- Георгий Бущан – 75
- Томаш Кендзера – 75
- Карлос де Пена – 74
- Никита Бурда – 74
- Денис Гармаш – 73
Рейтинг игроков Динамо в FIFA 22 / Иллюстрация ФК Динамо
Релиз FIFA 22 состоится 1 октября 2021 года для платформ PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК и Google Stadia.