В Динамо решили выставить не всех игроков, которые будут представлены в FIFA 22, а показать рейтинг только 11 лучших из них.

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Самый высокий рейтинг получил Виктор Цыганков – 80. У игрока скорость на уровне 85, а дриблинг – 80. Относительно удара, то у Цыганкова он на уровне 73. Это лучший показатель из всех представленных игроков.

Рейтинг игроков Динамо в FIFA 22

  • Виктор Цыганков – 80
  • Беньямин Вербичи – 77
  • Виталий Буяльский – 76
  • Николай Шапаренко – 76
  • Виталий Миколенко – 76
  • Сергей Сидорчук – 75
  • Георгий Бущан – 75
  • Томаш Кендзера – 75
  • Карлос де Пена – 74
  • Никита Бурда – 74
  • Денис Гармаш – 73


Рейтинг игроков Динамо в FIFA 22 / Иллюстрация ФК Динамо

Релиз FIFA 22 состоится 1 октября 2021 года для платформ PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК и Google Stadia.