На 15-й хвилині гри бразилець після підкату суперника наступив шипами на ногу опоненту.

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Арбітр не помітив, що Сідклей наступив на ногу супернику, і зафіксував порушення правил саме з боку гравця Астераса.

Що відомо про Сідклея в ПАОКу

Наприкінці серпня Динамо офіційно віддало в оренду Сідклея в ПАОК. Орендна угода розрахована до кінця сезону 2021/2022.

Сідклей перейшов у Динамо в липні 2018 року з Атлетіко Паранаенсе. З тих пір, за три сезони, Сідклей не зміг стати основним гравцем Динамо. У минулому сезоні він провів у чемпіонаті України 6 матчів, виходячи на заміну (всього 53 хвилини) і забив два м'ячі.

А в нинішньому в його активі 28 хвилин у матчі з Минаєм і вихід на заміну вже в компенсований час в грі з Інгульцем.

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