Рада, что мы собрали столько денег для детей в Украине, – Швентек о Tennis Plays for Peace

В День Независимости Украины в Нью-Йорке прошло благотворительное мероприятие. Топовые теннисисты вышли на корт, чтобы собрать деньги для помощи украинских детей.

Швентек: Я была очень эмоциональна и очень счастлива

В преддверии Us Open состоялся выставочный благотворительный турнир Tennis Plays for Peace, где собирались средства на гуманитарную помощь украинцам.

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Польская теннисистка Ига Швентек прокомментировала участие в благотворительном турнире. Игрокам удалось собрать 1,2 миллиона в поддержку Украины.

"Я очень рада, что мы объединены и что мы, как публичные лица и спортсмены, делаем так много. Конечно, мероприятие, которое я организовала в Польше, было для меня отличным опытом. Это было первое событие, которое привлекло столько внимания в теннис в Польше.

Я очень рада, что мы собрали столько денег для детей в Украине, в основном потому, что их жизни изменились, а это рядом с моей страной, поэтому я была очень эмоциональна и очень счастлива, что я могу использовать свой вид спорта таким образом и что делаю это сегодня. Это отлично", – сказала первая ракетка мира.

Как Швентек помогает Украине