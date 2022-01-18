Усик рассказал, что последний раз в Крыму был два года назад, еще до пандемии коронавируса. Там у него и по сей день живут родственники – теща с тестем, а также сестра с племянницей.

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По его словам, он тогда просто поехал отдохнуть на море, поэтому и заехал в Крым. Там он увидел людей, с которыми дружит с детства.

На вопрос о трех его величайших воспоминаниях о Крыме, Усик ответил "мой район, Евпатория и Алушта".

Что касается Евпатории, то она больше всего ассоциируется с морем. Относительно Алушты, там была тренировочная база "Спартак", где и тренировался Усик в составе сборной Украины по боксу.

Усик рассказал, что в юности посетил немало мест в Крыму. Часто с друзьями они вечером ехали на электричке из Симферополя и ночью поднимались на Чуфут-Кале или в крепость Мангуп-Кале.

Последние два года Усик в Крыму не был. По его словам, из-за сложности на границе с оккупированным Крымом. "Кошмарят", – объяснил это Усик.

Он отметил, что с украинской стороны нет никаких проблем с пересечением административной границы. А вот российские оккупационные войска создают неудобства.

"Просто кошмарят. Куда едете? Зачем? А сколько вы там будете? Они ведь знают меня", – рассказал Усик.