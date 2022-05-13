Шевчук усилил тренерский штаб сборной Украины U-19, – Бурбас

В тренерском штабе юношеской сборной Украины U-19 произошли перемены. Спортивный директор Вереса Вячеслав Шевчук стал помощником Владимира Езерского.

Усиление тренерского штаба

Украинская сборная посылала свой тренерский состав легендой защиты Шахтера. Вячеслав Шевчук будет помогать юношеской команде, которая вскоре приступит к подготовке к элит-раунду отбора юношеского чемпионата Европы-2022.

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Такую информацию распространил журналист Игорь Бурбас. Ровенский Верес на официальной странице клуба в фейсбуке распространили инсайд от представителя СМИ. Пока официальной информации от УАФ нет.

Отборочные матчи сборной Украины

01.06.2022. Норвегия – Украина

04.06.2022. Украина – Сербия

– Сербия 07.06.2022. Украина – Нидерланды

Отбор в финальную часть юношеского Евро-2022 для сине-желтых стартует в июне в Нидерландах. Поединки были перенесены из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Отметим, что недавно сборная Украины U-19 узнала потенциальных соперников в финале Евро-2022. "Сине-желтые" могут сыграть против Израиля, Англии и Австрии.

Финальная стадия Евро-2022 состоится в Словакии с 18 июня по 1 июля.

В финальную часть чемпионата Европы вышли семь из восьми сборных – Австрия, Англия, Израиль, Италия, Румыния, Франция и страна-хозяйка Словакия. Еще один финалист определится по итогам матча группы 6, где будет соревноваться Украина.

Тренерская карьера Вячеслава Шевчука