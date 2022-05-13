Підсилення тренерського штабу
Українська збірна підсилала свій тренерський склад легендою захисту Шахтаря. В'ячеслав Шевчук буде допомагати юнацькій команді, яка незабаром розпочне підготовку до еліт-раунду відбору юнацького чемпіонату Європи-2022.
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Таку інформацію розповсюдив журналіст Ігор Бурбас. Рівненський Верес на офіційній сторінці у клубу у фейсбуці поширили інсайд від представника ЗМІ. Наразі офіційної інформації від УАФ немає.
Відбіркові матчі збірної України
- 01.06.2022. Норвегія – Україна
- 04.06.2022. Україна – Сербія
- 07.06.2022. Україна – Нідерланди
Відзначимо, що нещодавно збірна України U-19 дізналась потенційних суперників у фіналі Євро-2022. "Синьо-жовті" можуть зіграти проти Ізраїлю, Англії та Австрії.
Наразі у фінальну частину чемпіонату Європи вийшли сім із восьми збірних – Австрія, Англія, Ізраїль, Італія, Румунія, Франція та країна-господарка Словаччина. Ще один фіналіст визначиться за підсумками матчі групи 6, де змагатиметься Україна.
Тренерська кар'єра В'ячеслава Шевчука
- 43-річний спеціаліст розпочав свою тренерську кар'єру у 2017 році. Шевчук очолив Шахтаря віком до 17 років.
- У 2018-му став головним тренером донецького Олімпіка. На чолі донеччан провів 15 матчів.
- У листопаді 2021 року отримав посаду у Вересі. У рівненському клубі виконував роль спортивного директора команди. Тепер колишній футболіст поєднуватиме одразу клубну роботу та у юнацькій збірній.
- Верес закінчив перше коло чемпіонату на 9-мій позиції серед 16-ти клубів. Рівняни здобули за 18 турів 23 очки. На жаль, через війну сезону був достроково закінчений, тому клуб із Рівного залишився на цій же сходинці.