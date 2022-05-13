Підсилення тренерського штабу

Українська збірна підсилала свій тренерський склад легендою захисту Шахтаря. В'ячеслав Шевчук буде допомагати юнацькій команді, яка незабаром розпочне підготовку до еліт-раунду відбору юнацького чемпіонату Європи-2022.

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Таку інформацію розповсюдив журналіст Ігор Бурбас. Рівненський Верес на офіційній сторінці у клубу у фейсбуці поширили інсайд від представника ЗМІ. Наразі офіційної інформації від УАФ немає.

До слова. Відбір у фінальну частину юнацького Євро-2022 для "синьо-жовтих" стартує у червні в Нідерландах. Поєдинки були перенесені через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Відбіркові матчі збірної України

01.06.2022. Норвегія – Україна

04.06.2022. Україна – Сербія

– Сербія 07.06.2022. Україна – Нідерланди

Відзначимо, що нещодавно збірна України U-19 дізналась потенційних суперників у фіналі Євро-2022. "Синьо-жовті" можуть зіграти проти Ізраїлю, Англії та Австрії.

Важливо! Фінальна стадія Євро-2022 відбудеться у Словаччині з 18 червня по 1 липня.

Наразі у фінальну частину чемпіонату Європи вийшли сім із восьми збірних – Австрія, Англія, Ізраїль, Італія, Румунія, Франція та країна-господарка Словаччина. Ще один фіналіст визначиться за підсумками матчі групи 6, де змагатиметься Україна.

Тренерська кар'єра В'ячеслава Шевчука