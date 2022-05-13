Усиление тренерского штаба
Украинская сборная посылала свой тренерский состав легендой защиты Шахтера. Вячеслав Шевчук будет помогать юношеской команде, которая вскоре приступит к подготовке к элит-раунду отбора юношеского чемпионата Европы-2022.
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Такую информацию распространил журналист Игорь Бурбас. Ровенский Верес на официальной странице клуба в фейсбуке распространили инсайд от представителя СМИ. Пока официальной информации от УАФ нет.
Отборочные матчи сборной Украины
- 01.06.2022. Норвегия – Украина
- 04.06.2022. Украина – Сербия
- 07.06.2022. Украина – Нидерланды
Отметим, что недавно сборная Украины U-19 узнала потенциальных соперников в финале Евро-2022. "Сине-желтые" могут сыграть против Израиля, Англии и Австрии.
В финальную часть чемпионата Европы вышли семь из восьми сборных – Австрия, Англия, Израиль, Италия, Румыния, Франция и страна-хозяйка Словакия. Еще один финалист определится по итогам матча группы 6, где будет соревноваться Украина.
Тренерская карьера Вячеслава Шевчука
- 43-летний специалист начал свою тренерскую карьеру в 2017 году. Шевчук возглавил Шахтера в возрасте до 17 лет.
- В 2018 году стал главным тренером донецкого Олимпика. Во главе дончан провел 15 матчей.
- В ноябре 2021 года получил должность в Вересе. В Ровенском клубе исполнял роль спортивного директора команды. Теперь бывший футболист будет совмещать сразу клубную работу и в юношеской сборной.
- Вереск закончил первый круг чемпионата на 9-й позиции среди 16-ти клубов. Ровенчане получили за 18 туров 23 очка. К сожалению, из-за войны сезона был досрочно закончен, поэтому клуб из Ровно остался на этой же строчке.