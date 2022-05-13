Усиление тренерского штаба

Украинская сборная посылала свой тренерский состав легендой защиты Шахтера. Вячеслав Шевчук будет помогать юношеской команде, которая вскоре приступит к подготовке к элит-раунду отбора юношеского чемпионата Европы-2022.

Читайте также Лунин получит второй шанс в футболке Реала в Ла Лиге

Такую информацию распространил журналист Игорь Бурбас. Ровенский Верес на официальной странице клуба в фейсбуке распространили инсайд от представителя СМИ. Пока официальной информации от УАФ нет.

К слову. Отбор в финальную часть юношеского Евро-2022 для сине-желтых стартует в июне в Нидерландах. Поединки были перенесены из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Отборочные матчи сборной Украины

01.06.2022. Норвегия – Украина

04.06.2022. Украина – Сербия

– Сербия 07.06.2022. Украина – Нидерланды

Отметим, что недавно сборная Украины U-19 узнала потенциальных соперников в финале Евро-2022. "Сине-желтые" могут сыграть против Израиля, Англии и Австрии.

Важно! Финальная стадия Евро-2022 состоится в Словакии с 18 июня по 1 июля.

В финальную часть чемпионата Европы вышли семь из восьми сборных – Австрия, Англия, Израиль, Италия, Румыния, Франция и страна-хозяйка Словакия. Еще один финалист определится по итогам матча группы 6, где будет соревноваться Украина.

Тренерская карьера Вячеслава Шевчука