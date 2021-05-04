Шевчук вважає, що досвідчений воротар Андрій Пятов, незважаючи на відсутність ігрової практики, потрібен збірній на Євро. Воротар Реала Андрій Лунін отримує занадто мало ігрової практики в команді, щоб претендувати на потрапляння до заявки.

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З воротарів повинен бути Бущан і Трубін. Пятов також однозначно потрібен, а Лунін в даний момент не грає, тому, на жаль, він зайвий,

– заявив Шевчук.

"За захист залізно будуть Караваєв, Забарний, Миколенко, Матвієнко, Кривцов і Соболь. Довго був травмований Тимчик. Якщо він в останніх матчах буде проявляти себе, його викличуть. Михайліченко не завжди грає в чемпіонаті Бельгії, тому будуть дивитися на зборах. Шевченко дивиться, хто і як себе проявляє в клубі", – підсумував Шевчук.

Лунін без ігрової практики

Лунін перейшов у Реал в 2018 році із Зорі за 8,5 мільйонів євро. У поточному сезоні він провів за "вершкових" всього один матч в Кубку Іспанії, в якому пропустив два м'ячі.