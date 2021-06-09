Шевченко провел Марлосу мастер-класс по завязыванию галстука: смешное видео

9 июня 2021 , 15:13
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Источник:

24 канал

Сборная Украины по футболу уже отправилась в Бухарест, где будет находиться во время Евро-2020. Футболисты сделали командное фото в костюмах. Наставнику "сине-желтых" Андрею Шевченко пришлось помочь своим подопечным во время этой процедуры.

Мастер-класс Шевченко

Игрок сборной Украины Марлос не мог самостоятельно завязать себе галстук. На помощь игроку Шахтера пришел никто иной как тренер команды Шевченко.

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Бывший футболист Челси и Милана на себе завязал галстук, после чего отдал Марлосу.

Автор: Михайло Гема