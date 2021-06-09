Шевченко провел Марлосу мастер-класс по завязыванию галстука: смешное видео

Сборная Украины по футболу уже отправилась в Бухарест, где будет находиться во время Евро-2020. Футболисты сделали командное фото в костюмах. Наставнику "сине-желтых" Андрею Шевченко пришлось помочь своим подопечным во время этой процедуры.
Мастер-класс Шевченко
Игрок сборной Украины Марлос не мог самостоятельно завязать себе галстук. На помощь игроку Шахтера пришел никто иной как тренер команды Шевченко.
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Бывший футболист Челси и Милана на себе завязал галстук, после чего отдал Марлосу.
- Андрей Шевченко не впервые помогает своим футболистам. Ранее тренер сборной Украины провел Артему Довбику и Богдану Ледневу мастер-класс по подтягиванию.
- Также Шевченко активно участвует в тренировках сборной Украины. Во время одной из тренировок тренер переиграл вратаря Динамо Георгия Бущана в серии пенальти.