Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказал свое мнение относительно натурализации игроков. Речь шла как и о бразильцах, которые теперь выступают за сборную Украины, так и случаях в Италии.

У Андрея Шевченко во время интервью для "Вацко Live" спросили о натурализации двух игроков для сборной Украины. Речь идет о футболистах донецкого "Шахтера" Марлосе и Жуниоре Мораесе.

"В первую очередь это инициатива игроков", – коротко ответил Шевченко.

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Впоследствии он добавил, что считает, что Марлос и Жуниор Мораес полностью могут считаться украинцами.

"Если игрок играет в Украине достаточно времени, для того, чтобы получить паспорт. Он осознанно идет и получает. Он связывает свою жизнь с нашей страной. Он знает язык, его дети ходят здесь в школу. Значит он играет здесь более шести лет. А игра более шести лет – это значимая цифра. Я считаю, что он является украинцем", – заявил Шевченко.

Еще одним важным моментом в случае с Марлосом и Жуниором Мораесом главный тренер сборной назвал то, что оба футболиста приехали в нашу страну в непростое время.

В то же время он добавил, что негативно относится к натурализации, когда специально привозят игрока и пытаются оформить ему паспорт уже через два года.