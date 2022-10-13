Элина Свитолина прокомментировала последние масштабные обстрелы украинских городов. Она подчеркнула, что таким образом враг мстит из-за своих поражений на фронте.

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Свитолина: Враг свирепствует из-за собственной слабости на фронте

За последние 2 дня Россия запустила по нашей Родине более сотни ракет и беспилотников-камикадзе. Киев, Харьков, Одесса, Львов, Запорожье, Сумы, Кривой Рог, Днепр.

Враг свирепствует из-за собственной слабости на фронте, мстит невинным мирным жителям, люди просто идут на работу и ведут своих детей в школу», – отметила Элина.

Свитолина уверена, что Украина победит в этой войне, а украинцев она призывает донатить на помощь ВСУ.

Хочу отметить, что никакие ракеты, обстрелы или атаки не сломают украинцев. Они могут забрать наши дома и целые улицы, но не наше достоинство, мужество и жажду свободы. Мы защитим Украину. Мы будем сражаться до победы. В эти очень темные дни пусть ваши эмоции превратятся в пожертвования. Поддержите Украину и пожертвуйте United24, – написала Свитолина.

UNITED 24 – это национальный бренд Украины, который должен объединять международных партнеров и благотворителей, желающих помочь нашей стране. Указ о создании такой платформы подписал Зеленский. Теперь на сайте бренда люди со всего мира могут пожертвовать деньги для поддержки Украины в войне против России.

Элина Свитолина является послом президентской платформы United24.