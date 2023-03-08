Шевченко пообедал с легендами Милана перед матчем Лиги чемпионов в Лондоне: звездное фото

Легендарная встреча прошла в Лондоне. В столицу Великобритании съехались легендарные бывшие футболисты итальянского Милана.

Один из лондонских ресторанов посетили солидные гости. Как в старые и добрые времена за обеденным столом собрались сразу три легенды "россонери" - Массимо Амброзини, Алессандро Неста и Андрей Шевченко.

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Легендарное фото в Лондоне

Эта встреча совсем не случайна, ведь 8 марта их бывший клуб Милан сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Тоттенхэма. Встреча как раз состоится в Лондоне. Потому итальянский клуб точно не останется без поддержки на английских трибунах.

Совместное фото на своей странице в инстаграмме выложил бывший защитник Алессандро Неста. Крутость этого фото просто зашкаливает.

Время обеда в Лондоне,

– коротко подписал фото Неста.



Массимо Амброзини, Алессандро Неста и Андрей Шевченко / Фото из инстаграммы Несты

Напомним, что Милан приехал в Лондон с преимуществом в один гол. Дома "россонери" минимально обыграли Тоттенхэма 1:0. Единственный и победный гол во встрече забил Брахим Диас уже на 7-й минуте.

Кратко о карьерах трех легенд в Милане

Неста отдал Милану 10 лет своей карьеры, выступая за "россонери" с 2002 по 2012 годы. За это долгое время провел 326 матчей (10 голов и 2 ассиста). Выиграл с клубом 10 трофеев.

Что касается Амброзини, то Массимо поиграл за Милан с перерывами на аренду в Вичензу (1995 – 2013). В футболке итальянского гранда провел 488 поединков, в которых забил 36 голов и 39 раз ассистировал партнерам по команде. Амброзини получил с командой все свои кубки в карьере – 12 штук.

Андрей Шевченко перебрался в Милан в 2006 году, но после того ездил в аренду в Челси (1 июля 2006 – 29 августа 2008), а в 2008 вернулся из вояжа. Вместе с "Россонери" завоевал 5 кубков и отыграл в футболке Милана 322 матча - 175 голов и 45 результативных передач.

Начало ответного матча Тоттенхэм – Милан в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов 8 марта в 22:00 по Киеву. 7 марта определились первые четвертьфиналисты ЛЧ – Челси и Бенфика.