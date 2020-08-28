Помічник Андрій Шевченка у збірній України Олександр Шовковський прийняв рішення піти в політику. Наставник збірної України вперше прокоментував рішення свого помічника.

Шевченко сказав, що не знав про рішення Шовковського піти в політику. Про це повідомляє Tribuna.com з посиланням на пресслужбу Української асоціації футболу (УАФ).

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"Вперше чую. Серйозно", – прокоментував Шевченко рішення Шовковського піти в політику.

Що відомо про рішення Шовковського

Колишній воротар "Динамо" та збірної України буде балотуватися у Київську міську раду від партії "УДАР".

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час передвиборчого з'їзду партії. Шовковський записав відеозвернення, яке було показане на з'їзді партії.

Вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Наразі не відомо, чи залишиться Шовковський у збірній України. Якщо Шовковський потрапить у Київську міську раду, то працюватиме на громадських засадах.

Це означає, що легендарний воротар зможе законно суміщати роботу депутата та тренера в збірній України.

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Що відомо про Шовковського?

Видатний воротар в історії "Динамо" та збірної України. Шовковський всю кар'єру провів у "Динамо" – з 1993 до 2016 року.

В активі Шовковського ряд українських рекордів: за кількістю матчів у всіх турнірах, за кількістю матчів у чемпіонаті України, за кількістю матчів в історії "Динамо", за кількістю матчів у Лізі чемпіонів.

45-річний Шовковський – єдиний воротар, який не пропустив жодного голу у серії пенальті на чемпіонатах світу. Олександр не пропустив жодного голу в 1/8 фіналу ЧС-2006 проти Швейцарії.

З вересня 2018 року Шовковський входить у тренерський штаб збірної України.