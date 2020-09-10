Один из трех украинских обладателей "Золотого мяча" Андрей Шевченко вошел в список топ-100 самых дорогих трансферов в истории футбола. Переход Шевченко из "Милана" в "Челси" – самый дорогой трансфер украинского футболиста.

Шевченко разместился на девяносто девятом месте в рейтинге, который составил специализированный портал Transfermarkt. Переход Шевченко из "Милана" в "Челси" обошелся лондонцам в 43,88 миллиона евро.

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Период выступлений Шевченко в "Челси" был наименее успешным для нападающего: он сыграл 77 матчей, в которых забил 22 гола.

Например, в "Динамо" Шевченко сыграл 114 матчей и забил 53 гола. За итальянский "Милан" украинец сыграл 322 матча, в которых забил 175 голов.

Топ-10 самых дорогих трансферов