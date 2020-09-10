Шевченко вошел в топ-100 самых дорогих трансферов в истории футбола: рейтинг
Один из трех украинских обладателей "Золотого мяча" Андрей Шевченко вошел в список топ-100 самых дорогих трансферов в истории футбола. Переход Шевченко из "Милана" в "Челси" – самый дорогой трансфер украинского футболиста.
Шевченко разместился на девяносто девятом месте в рейтинге, который составил специализированный портал Transfermarkt. Переход Шевченко из "Милана" в "Челси" обошелся лондонцам в 43,88 миллиона евро.
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Период выступлений Шевченко в "Челси" был наименее успешным для нападающего: он сыграл 77 матчей, в которых забил 22 гола.
Например, в "Динамо" Шевченко сыграл 114 матчей и забил 53 гола. За итальянский "Милан" украинец сыграл 322 матча, в которых забил 175 голов.
Топ-10 самых дорогих трансферов
- Неймар – из "Барселоны" в ПСЖ (222 миллиона евро)
- Эден Азар – из "Челси" в "Реал" (160 миллионов евро)
- Килиан Мбаппе – из "Монако" в ПСЖ (145 миллионов евро и 35 миллионов евро потенциальных бонусных выплат)
- Филиппе Коутиньо – из "Ливерпуля" в "Барселону" (145 миллионов евро)
- Усман Дембеле – из "Боруссии" Дортмунд в "Барселону" (138 миллионов евро)
- Жоау Феликс – из "Бенфики" в "Атлетико" (126 миллионов евро)
- Антуан Гризманн – из "Атлетико" в "Барселону" (120 миллионов евро)
- Криштиану Роналду – из "Реала" в "Ювентус" (117 миллионов евро)
- Поль Погба – из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" (105 миллионов евро)
- Гарет Бэйл – из "Тоттенхэма" в "Реал" (101 миллион евро)