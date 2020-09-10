Один з трьох українських володарів "Золотого м'яча" Андрій Шевченко увійшов до списку топ-100 найдорожчих трансферів в історії футболу. Перехід Шевченка з "Мілана" в "Челсі" – найдорожчий трансфер українського футболіста.

Шевченко розмістився на 99-у місці у рейтингу, який склав спеціалізований портал Transfermarkt. Перехід Шевченка з "Мілана" у "Челсі" обійшовся лондонцям у 43,88 мільйона євро.

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Період виступів Шевченка у "Челсі" був найменш успішним для нападника: він відіграв 77 матчів, в яких забив 22 голи.

Наприклад, у "Динамо" Шевченко зіграв 114 матчів та забив 53 голи. За італійський "Мілан" українець відіграв 322 матчі, в яких забив 175 голів.

Топ-10 найдорожчих трансферів