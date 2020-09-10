Шевченко увійшов у топ-100 найдорожчих трансферів в історії футболу: рейтинг
Один з трьох українських володарів "Золотого м'яча" Андрій Шевченко увійшов до списку топ-100 найдорожчих трансферів в історії футболу. Перехід Шевченка з "Мілана" в "Челсі" – найдорожчий трансфер українського футболіста.
Шевченко розмістився на 99-у місці у рейтингу, який склав спеціалізований портал Transfermarkt. Перехід Шевченка з "Мілана" у "Челсі" обійшовся лондонцям у 43,88 мільйона євро.
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Період виступів Шевченка у "Челсі" був найменш успішним для нападника: він відіграв 77 матчів, в яких забив 22 голи.
Наприклад, у "Динамо" Шевченко зіграв 114 матчів та забив 53 голи. За італійський "Мілан" українець відіграв 322 матчі, в яких забив 175 голів.
Топ-10 найдорожчих трансферів
- Неймар – з "Барселони" у ПСЖ (222 мільйони євро)
- Еден Азар – з "Челсі" у "Реал" (160 мільйонів євро)
- Кіліан Мбаппе – з "Монако" в ПСЖ (145 мільйонів євро та 35 мільйонів євро потенційних бонусних виплат)
- Філіппе Коутінью – з "Ліверпуля" у "Барселону" (145 мільйонів євро)
- Усман Дембеле – з "Боруссії" Дортмунд у "Барселону" (138 мільйонів євро)
- Жоау Фелікс – з "Бенфіки" в "Атлетіко" (126 мільйонів євро)
- Антуан Грізманн – з "Атлетіко" у "Барселону" (120 мільйонів євро)
- Кріштіану Роналду – з "Реала" у "Ювентус" (117 мільйонів євро)
- Поль Погба – з "Ювентуса" у "Манчестер Юнайтед" (105 мільйонів євро)
- Гарет Бейл – з "Тоттенхема" у "Реал" (101 мільйон євро)