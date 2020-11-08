Шевченко вместе с Усиком посетил матч "Динамо" – "Шахтер": фото
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко наблюдает за украинским классико "Динамо" – "Шахтер" из вип-ложе НСК "Олимпийский" в компании боксера Александра Усика.
Шевченко просматривает сборников, которые уже 9 ноября присоединятся к национальной сборной. Об этом пишет 24 канал.
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Александр Усик, который не скрывает, что является болельщиком "Динамо", недавно провел второй бой в супертяжелом весе, победив Дерека Чисору.
Александр Усик и Андрей Шевченко / Фото: скриншот
В ноябре сборная Украины проведет три матча – товарищеский с Польшей и две игры Лиги наций со Швейцарией и Германией. Именно на эти матчи просматривает футболистов Андрей Шевченко.
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